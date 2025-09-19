AI isn’t coming for your jobs, ship managers tell seafarers

Ship ManagementAI isn’t coming for your jobs, ship managers tell seafarersFive top ship managers say technology matters, but people matter more(From left) Wallem director Luis Benito, Anglo-Eastern CEO Bjorn Hojgaard, Columbia Shipmanagement CEO Mark O’Neil, Bernhard Schulte Shipmanagement CEO and Intermanager president Sebastian von Hardenberg, and V Group CEO Rene Kofod-Olsen at the International Shipowning and Shipmanagement Summit in London.Photo: Ian LewisIan LewisTradeWinds correspondentLondon